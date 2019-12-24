Следком завершил расследование дела об убийстве топ-менеджера УМПО
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве года заместителя коммерческого директора ОДК-УМПО Юрия Яшина. Заказчиком убийства следствие считает коммерческого директора предприятия Сергея Евстафьева.
Тем временем Генпрокуратура РФ расторгла досудебное соглашение с предполагаемым исполнителем убийства Федором Токаревым, пишет «Коммерсант». Надзорное ведомство посчитало, что он не выполнил требований.
Дело было передано в центральный аппарат СКР, поскольку региональные следователи затягивали процесс.
Напомним, что топ-менеджер УМПО был убит в 2018 году. Его похитили с подземной стоянки и убили. Тело Яшина было обнаружено позже под Сафроновским мостом.Происшествия Башкортостан
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