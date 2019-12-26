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В Уфе следователи проверяют сообщение о массовом отравлении учеников

13:04, 26.12.2019
В Уфе следователи проверяют сообщение о массовом отравлении учеников
Фото: СУ СК РФ по РТ

Следственный комитет по Кировскому району Уфы проводит проверку по сообщениям СМИ о массовом отравлении школьников в одном из учреждений города.

Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи должны проверить достоверность опубликованных в СМИ сведений, осмотреть место приема пищи школьников, опросить учащихся и работников школы, установить иные обстоятельства произошедшего.

Ранее в Уфе снюсом в школе отравился 11-летний ребенок.

ОбществоПроисшествия Башкортостан
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