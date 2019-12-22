Новости происшествий

13:46 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Башкирии потушили пожар на нефтехимическом заводе и назвали вероятную причину возгорания

13:36, 22.12.2019
В Башкирии потушили пожар на нефтехимическом заводе и назвали вероятную причину возгорания
Фото: скриншот

В главке МЧС по Башкирии отчитались о ликвидации пожара на уфимском АО «Опытный завод Нефтехим». Также зампред республиканского комитета по ЧС Александр Лопухов рассказал, что возгорание произошло из-за технологического процесса на производстве.

По предварительным данным, перегрелся антикоррозийный реагент, которым обрабатывают трубы, передает РИА «Новости».

Открытое горение было ликвидировано в 12:50 по местному времени, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по РБ. К тушению привлекались 140 человек, на место выезжал начальник главка МЧС.

Напомним, что пожар начался на предприятии сегодня утром. Его площадь достигла 2 000 кв.м.

Происшествия Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров