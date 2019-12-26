Уфу посетит генконсул Турции в Казани

Фото: Тимур Рахматуллин

Генеральный консул Турецкой Республики в Казани Исмет Эрикан посетит Уфу. Об этом он рассказал во время сегодняшней встречи с журналистами.

Дипломат отметил, что с момента его назначения в Казани прошло три месяца. За это время он встретился с руководством Татарстана (президентом Рустамом Миннихановым, Государственным Советником РТ и первым президентом Минтимером Шаймиевым, спикером Госсовета Фаридом Мухаметшиным).

Также он нанес визиты в регионы, которые входят в его консульский округ: в Самарскую область, Чувашию, Марий Эл и Мордовию. Там он тоже провел ряд встреч с местным руководством, обсудил возможности торгово-экономического и культурного сотрудничества.

«В ближайших планах — посетить Башкирию. В Уфу я собираюсь поехать в январе. Мы закладываем зерно, чтоб отношения с этими регионами быстрее развивались. Думаю, в ближайшее время появятся зеленые ростки», — подчеркнул генконсул Турции.

Отметим, предыдущий генеральный консул Ахмет Садык Доган наносил официальный визит в столицу Башкортостана год назад. Как он рассказал в интервью «Реальному времени», в Уфе ему не получилось увидеться с руководителем региона Радием Хабировым, однако он встретился с премьер-министром Рустэмом Мардановым (через несколько дней тот покинул этот пост), верховным муфтием Талгатом Таджуддином и деловыми кругами республики.