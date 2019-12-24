Умарк разбудил «Салават Юлаев»: «Чак-чак Cup» снова уезжает в Уфу

Европейское «зеленое дерби» вышло на славу

Шесть матчей татаро-башкирского противостояния за сезон — такого еще не было в истории российского хоккея. Как и вынесенной игры принципиальных соперников на европейской арене. Стадион в швейцарском Давосе накануне увидел шикарную встречу в исполнении «Ак Барса» и «Салавата Юлаева», семь заброшенных шайб, а также послушал сразу два гимна России. О том, как уфимцы и казанцы четвертый раз в нынешнем чемпионате боролись за «Чак-чак Cup», почему стан «барсов» покинул Владимир Ткачев, а также откуда берутся слухи о Милоше Ржиге в Уфе, — в материале «Реального времени».

Ткачев все-таки попал в Ярославль

27 декабря в Континентальной хоккейной лиге официально закроется трансферное окно. Самым активным клубом последних недель является «Ак Барс» — новости из стана казанцев идут одна за другой чуть ли не каждый день. И если уходы Артема Михеева, Романа Абросимова, Вячеслава Лещенко и Вячеслава Основина напрашивались, то вот переход Владимира Ткачева в ярославский «Локомотив» для многих болельщиков «барсов» стал крайне грустным. «Инстаграм» хоккеиста сейчас выглядит очень трогательно — в сториз его провожают сотни болельщиков, а сам Ткачев опубликовал пост, в котором прощается с Казанью. Позже попрощался в соцсети с Владимиром и защитник Альберт Яруллин, сделав акцент на том, что игроки шли бок о бок больше 10 лет — действительно, 1993 год рождения считается одним из самых талантливых и плодоносных в Казани.

Уход талантливого Ткачева связан в первую очередь с хоккеем Квартальнова. На предсезонке 55-й номер «барсов» был лучшим, доказывая, что прошлогодний блеклый хоккей в его исполнении позади. Однако первая половина «регулярки» показала, что Владимир вряд ли в нынешнем «Ак Барсе» выйдет на ведущие роли и будет забивать больше 20 шайб за сезон, как это было в чемпионский год 2017/2018. В строгой системе нынешнего тренерского штаба, которая заточена под короткие смены, креативному игроку вроде Ткачева очень сложно проявить свои сильные стороны. Смена обстановки напрашивалась, так что переход в «Локомотив» должен пойти хоккеисту на пользу. В Ярославле он мог оказаться еще в 13-летнем возрасте и даже приезжал с семьей в этот город, так как «Локомотив» проявлял предметный интерес к игроку. В итоге Ткачев оказался в Казани, практически сразу став любимцем местной публики. Но судьба все равно привела его в «Локо».

По большому счету, за действительно талантливого хоккеиста «Ак Барс» получил не так много: это защитник Николай Аверин и нападающий Степан Санников. Первый, похоже, берется для широкой ротации в обороне, а второй — игрок совершенно другого плана, чем Ткачев. Квартальнов прекрасно знает его по совместной работе в Новосибирске и все в том же Ярославле. Санников по стилю чем-то напоминает Артема Лукоянова.



В этом сезоне Цулыгину также не помешала бы публичная поддержка от первых лиц

Ржига может сменить Цулыгина?

А вот из стана «Салавата» трансферных новостей уже нет давненько. Хотя именно уфимцам усиление сейчас не помешало бы. Но неожиданно всплыла тема смены главного тренера. Пожалуй, именно сейчас она точно не пойдет на пользу «СЮ». Год назад, в еще более кризисной ситуации, Николай Цулыгин получил полную поддержку от руководства клуба и все в итоге закончилось хорошо — «юлаевцы» провели шикарный плей-офф, добравшись до медалей КХЛ.

В этом сезоне Цулыгину также не помешала бы публичная поддержка от первых лиц. Команда сейчас выглядит неважно, но игроки готовы биться при Николае Леонидовиче, это очевидно. Тот же Умарк выглядит не так уж и плохо, как о нем говорят, — в «зеленом дерби» прошлой недели он выдавал шикарные пасы и даже участвовал в силовой борьбе, что за ним особо не водится. Самое главное в нынешней новости о смене тренера в Уфе — это кандидатура нового наставника, которая явно вызывает вопросы. Чех Милош Ржига в первых сезонах КХЛ здорово проявил себя в московском «Спартаке» и подмосковном «Атланте», но в клубах уровнем повыше он проваливался. Так было в питерском СКА и в омском «Авангарде». Как раз шесть лет назад Ржига возглавил омичей по ходу сезона, однако команда в итоге не вышла в плей-офф и тренер был уволен.

Слухи о том, что пан Милош может принять «Салават Юлаев», ходили еще 10 лет назад — перед громким приходом в Уфу Быкова и Захаркина. Весной 2009 года БиЗы ушли из ЦСКА ради сборной, однако в кулуарах уже была информация, что они подписали контракты с уфимским клубом. Тогда в команде решили запустить в ряд СМИ информацию о вероятном приходе Ржиги, чтобы сбавить накал вокруг Быкова и Захаркина. На самом деле, никаких переговоров с чехом не велось — в начале мая Вячеслав Аркадьевич и Игорь Владимирович прибыли в столицу Башкортостана и официально стали тренерами «Салавата».

Как обстоит ситуация с Ржигой сейчас? Генеральный директор «юлаевцев» Александр Курносов появившуюся информацию о переговорах с чехом не подтвердил, но и не опроверг, сказав такую фразу: «В хоккейном мире все возможно». Чаще всего такой ответ означает, что слухи небеспочвенны.

«Ак Барс» оправился довольно быстро — большинство реализовал Виктор Тихонов

Казус с гимном и четыре шайбы в первом периоде

Проблемы «Салавата Юлаева» зимой прогнозировались, и мы о них подробно рассказывали. После перерыва на Кубок Первого канала подопечные Николая Цулыгина проиграли три матча из трех, не набрали очков и теперь будут балансировать на грани попадания в плей-офф как минимум пару недель. А за последние 10 игр уфимцы и вовсе выиграли всего дважды. Башкирский клуб после «зеленого дерби» останется в Давосе и сыграет в Кубке Шпенглера, и совсем непонятно, как участие в старейшем хоккейном турнире Европы скажется на «юлаевцах». Хотя уже известно, что ряд игроков не сыграют в Швейцарии — так, даже нынешнее «зеленое дерби» пропускал вратарь Юха Метсола, получивший дополнительные выходные. «Ак Барс», в свою очередь, даже несмотря на 0:3 от «Сибири» в прошедшие выходные, продолжает уверенно лидировать на Востоке. Однако отрыв от других команд неделя за неделей чуть сокращается, а в битве за общую победу в регулярном сезоне ЦСКА уже и вовсе отстает всего на одно очко.

Четвертое татаро-башкирское противостояние сезона началось с настоящего казуса. Организаторы матча в Давосе включили старую версию российского гимна — хоккеисты недоуменно смотрели друг на друга и не понимали, будет ли играть актуальная версия. Ситуацию очень красиво исправили многочисленные болельщики «Ак Барса», которые исполнили гимн а капелла. Кстати, на недавнем Кубке Первого канала был еще более забавный эпизод, когда вместо гимна Чехии включили гимн Казахстана.

В том, что касается хоккея, европейское «зеленое дерби» начало оправдывать ожидания сразу же. Команды еще не сыграли половины стартового периода, а было забито уже три гола. Счет открыл Мэтт Фрэттин, буквально внесший шайбу в ворота Андрея Кареева. «Салават» этого словно не заметил и ответил голевым дуплетом буквально за минуту: долгожданный гол забил Линус Умарк, следом отличился Дмитрий Кугрышев. «Ак Барс» оправился довольно быстро — большинство реализовал Виктор Тихонов. Хоккеист забивает во втором дерби подряд и проводит отличный отрезок в игровом плане. Уже можно уверенно говорить о том, что смена Санкт-Петербурга на Казань пошла для него на пользу. 2:2 после первого периода — могло ли выездное дерби начаться лучше?

Снова шикарно сыграл Линус Умарк, который оставил шайбу под точный бросок Филипа Ларсена

Умарк проявляет себя в нужные моменты

Через 9 секунд после старта второго периода отличился еще один хоккеист, который коллекционирует голы в «зеленых дерби». Это — защитник Альберт Яруллин. «Ак Барс» второй раз в матче вышел вперед, однако в середине периода Линус Умарк снова напомнил о себе, выдав красивейший пас на Эдуарда Гиматова, который снова восстановил паритет — 3:3. Во второй половине периода ближе к взятию ворот был казанский клуб: Роман Рукавишников попал в штангу, а Владислав Кара буквально «прошил» защитников «Салавата Юлаева» изящным финтом, засунув клюшку между ног. Правда, с броском в итоге вышло неважно и шайбу зафиксировал Кареев.

Заключительная 20-минутка голов не принесла, хотя снова отличился Яруллин, потрясший своим броском каркас ворот. Команды доигрались до овертайма — второго в сезоне в этом противостоянии. В итоге, как и в Уфе месяц назад, победил «Салават» со счетом 4:3. На это понадобилось всего лишь 10 секунд овертайма: снова шикарно сыграл Линус Умарк, который оставил шайбу под точный бросок Филипа Ларсена. Уфимцам на данном отрезке сезона эти два очка нужны были как воздух. «Ак Барс» же потерпел второе поражение подряд, хотя выглядел довольно неплохо.

Стоит отметить, что вынесенная игра в Давосе большого ажиотажа не вызвала — на трибунах собралось лишь 4 264 зрителя, что составляет 60% от вместимости «Айсштадиона». Оставшиеся два «зеленых дерби» сезона пройдут уже в Казани — в январе и в феврале.