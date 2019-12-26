Уфимский суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании

Кировский суд Уфы вынес приговор экс-полицейским, обвиненным в изнасиловании своей коллеги.

Павел Яромчук получил 6 лет колонии, Эдуард Матвеев и Салават Галиев — по семь.

Кроме того, они выплатят потерпевшей 3 млн рублей.

«Павла Яромчука осудить на 6 лет, Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева — на 7 лет. Взыскать с них солидарно в пользу потерпевшей 3 млн рублей», — передает ТАСС слова судьи.

Справка

Осенью прошлого года 23-летняя дознаватель заявила, что трое коллег изнасиловали ее прямо в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району.

По сообщению девушки, преступление совершили 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.

Потерпевшей по делу является дочь Ирека Сагитова.

