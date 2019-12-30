Застройщики: «Нельзя сказать, что рынок жилья сильно просел, но есть определенная стагнация»

В связи с новыми условиями удлинились сроки проектов, а так у нас проектное финансирование было давно — для нас это не новая процедура. Половину объектов строим по старым правилам, половину — по новым. Нельзя сказать, что рынок жилья сильно просел, но есть определенная стагнация сейчас. Люди выбирают, и очень много достойных проектов, пока количество предложений высокое. У нас тоже есть в разработке интересные проекты.

Что касается будущего года в отношении цен, думаю, они устаканились. Но стоимость на материалы повышается, поэтому из-за инфляции незначительный рост цен на недвижимость все равно будет. К тому же хотят ввести стандарты, сделать их обязательными. Хотя наша компания во многих проектах уже применяет стандарты для строительства. Но что-то обременяющее, неординарное в проектах затрагивает себестоимость, которое тоже может дать небольшое повышение цены.

Проектное финансирование достаточно жесткое, подразумевает крупных игроков. К концу 2020—2021 годов однодневки завершат свои проекты и не смогут уже участвовать в этом рынке. Думаю, что все мы — основные игроки, у кого есть перспективы, будущее, над которым работаем — останемся.

214-й закон дописывается, посмотрим, что принесет новый год с учетом внесения дополнений в законодательство. Новые стандарты для слабых игроков-однодневок — это риски, которые требуют расширения, новых специалистов, новых знаний. А для крупных игроков — это в любом случае новые возможности, а значит, обязательно будет что-то интересное, креативное.