Вольфсон Илья Светославович
Общая информация
Заместитель директора ГК «Сити Строй», депутат Казанской городской думы
Родился 8 июня 1981 г. в Казани.
Образование:
2003 г. — Казанский государственный технологический университет по специальности «технология переработки пластических масс и эластомеров»;
Трудовая деятельность:
2002-2005 гг. – старший менеджер ООО «Инкомстрой»;
2005-2007 гг. – заместитель директора ООО «Инкомстрой»;
C 2007 г. – заместитель директора Группы компаний «Сити Строй».
Женат. Воспитывает дочь и сына.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Телефон: +7 843 233 0 004
- Email: volfson.kgd@mail.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018