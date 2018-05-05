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Вольфсон Илья Светославович

Строительство
Вольфсон Илья Светославович Фото: www.kzn.ru

Общая информация

Заместитель директора ГК «Сити Строй», депутат Казанской городской думы

Родился 8 июня 1981 г. в Казани.

Образование:

2003 г. — Казанский государственный технологический университет по специальности «технология переработки пластических масс и эластомеров»;

Трудовая деятельность:

2002-2005 гг. – старший менеджер ООО «Инкомстрой»;
2005-2007 гг. – заместитель директора ООО «Инкомстрой»;
C 2007 г. – заместитель директора Группы компаний «Сити Строй».

Женат. Воспитывает дочь и сына.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Телефон: +7 843 233 0 004
  • Email: volfson.kgd@mail.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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