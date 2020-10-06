Галяутдинова Эльвира Ринатовна
Общая информация
Родилась 5 мая 1983 г. в Казани.
Образование
Окончила КНИТУ им. Кирова, специальность «экономика и управление на предприятиях по отраслям».
Трудовая деятельность
Стаж работы 15 лет в сфере недвижимости на управленческих позициях: от ипотечного кредитования до управления маркетингом, продажами, финансами.
В настоящее время занимаю пост Коммерческого директора в компании OOO #Суварстроит
Cертифицированный коуч-тренер.
Награды и звания
Награждена почетной грамотой от Министерства строительства, архитектуры жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан за долголетний плодотворный труд в отрасли строительства.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, ул Спартаковская, д 6, пом 77
- Телефон: (962)559-69-51
- Сайт: suvarstroit.ru
Дата последнего обновления: 06.10.2020