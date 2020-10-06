Галяутдинова Эльвира Ринатовна

Общая информация

Родилась 5 мая 1983 г. в Казани.

Образование

Окончила КНИТУ им. Кирова, специальность «экономика и управление на предприятиях по отраслям».

Трудовая деятельность

Стаж работы 15 лет в сфере недвижимости на управленческих позициях: от ипотечного кредитования до управления маркетингом, продажами, финансами.

В настоящее время занимаю пост Коммерческого директора в компании OOO #Суварстроит

Cертифицированный коуч-тренер.



Награды и звания

Награждена почетной грамотой от Министерства строительства, архитектуры жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан за долголетний плодотворный труд в отрасли строительства.





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