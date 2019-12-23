Минниханов сменил главу своей пресс-службы

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Новым главой пресс-службы президента Татарстана Рустама Минниханова стала Лилия Галимова. Нынешний глава пресс-службы Эдуард Хайруллин покидает эту должность.



Ранее Галимова занимала должность заместителя Эдуарда Хайруллина. Также она выступала в качестве официального спикера казанского Кремля.

Соответствующие распоряжения о назначении Галимовой и прекращении служебного контракта с Хайруллиным на данный момент не опубликованы в открытом доступе на официальном республиканском портале правовой информации.