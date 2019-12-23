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Минниханов сменил главу своей пресс-службы

13:21, 23.12.2019
Минниханов сменил главу своей пресс-службы
Фото: Реальное время

Новым главой пресс-службы президента Татарстана Рустама Минниханова стала Лилия Галимова. Нынешний глава пресс-службы Эдуард Хайруллин покидает эту должность.

Ранее Галимова занимала должность заместителя Эдуарда Хайруллина. Также она выступала в качестве официального спикера казанского Кремля.

Соответствующие распоряжения о назначении Галимовой и прекращении служебного контракта с Хайруллиным на данный момент не опубликованы в открытом доступе на официальном республиканском портале правовой информации.

Справка

Лилия Галимова родилась в городе Нурлате 27 сентября 1985 г., окончила факультет журналистики и социологии КГУ. В студенческие годы проходила практику в пресс-центре Госсовета Татарстана, после завершения учебы в вузе она работала на телеканале ГТРК «Татарстан» — сначала в должности корреспондента и телеведущей, позже на позиции руководителя информационной службы. В 2016 году Галимова номинировалась на премию «ТЭФИ — Регион» в качестве ведущей информационной программы.

Должность замруководителя пресс-службы президента Татарстана Галимова занимала с марта 2018 года.

ОбществоВласть Татарстан
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