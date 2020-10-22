Хайруллин Эдуард Фаридович
Общая информация
Родился 28 января 1969 года в Казани.
Образование
1993 г. — окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «социолог, преподаватель общественно-политических дисциплин».
Трудовая деятельность
1987-1989 гг. — служба в рядах Советской Армии.
1993-1995 гг. — корреспондент и ведущий новостей ТРК «Эфир», корреспондент Первого канала.
1996-2006 гг. — корреспондент, заведующий корреспондентским пунктом региональной корреспондентской сети Дирекции информационных программ ОАО «Общественное Российское телевидение».
2006-2007 гг. — заместитель руководителя представительства Амурской области при президенте РФ и Правительства РФ.
2008-2009 гг. — шеф-редактор и продюсер ООО «Служба новостей» телеканала «Звезда», г. Москва.
2010-2015 гг. — заместитель руководителя пресс-службы Президента РТ.
2015-2019 гг. — руководитель пресс-службы Президента РТ.
С декабря 2019 г. — заместитель руководителя Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
Награды и звания
Награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2019 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420097, РТ, г. Казань, ул. Декабристов, 2
- Телефон: (843) 570-31-22
- Email: Eduard.F.Hayrullin@tatar.ru
Дата последнего обновления: 22.10.2020