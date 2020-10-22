Хайруллин Эдуард Фаридович

Общая информация

Родился 28 января 1969 года в Казани.

Образование

1993 г. — окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «социолог, преподаватель общественно-политических дисциплин».

Трудовая деятельность

1987-1989 гг. — служба в рядах Советской Армии.

1993-1995 гг. — корреспондент и ведущий новостей ТРК «Эфир», корреспондент Первого канала.

1996-2006 гг. — корреспондент, заведующий корреспондентским пунктом региональной корреспондентской сети Дирекции информационных программ ОАО «Общественное Российское телевидение».

2006-2007 гг. — заместитель руководителя представительства Амурской области при президенте РФ и Правительства РФ.

2008-2009 гг. — шеф-редактор и продюсер ООО «Служба новостей» телеканала «Звезда», г. Москва.

2010-2015 гг. — заместитель руководителя пресс-службы Президента РТ.

2015-2019 гг. — руководитель пресс-службы Президента РТ.

С декабря 2019 г. — заместитель руководителя Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Награды и звания

Награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2019 г.).

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