Эдуард Хайруллин станет заместителем главы РА «Татмедиа»

Бывший руководитель пресс-службы президента Татарстана Эдуард Хайруллин станет заместителем главы республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдара Салимгараева. Об этом объявили сегодня на встрече главы республики Рустама Минниханова с представителями СМИ.

На новой должности Хайруллин, в частности, займется освещением и продвижением национальных проектов в Татарстане. Минниханов указал, что эта работа подразумевает тесный контакт с федеральным центром, с которым у Хайруллина налажены хорошие связи.

Напомним, накануне стало известно, что Хайруллин покидает должность главы пресс-службы президента Татарстана. Его место займет Лилия Галимова — официальный спикер казанского Кремля и до недавнего времени заместитель Хайруллина.