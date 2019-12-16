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«Рубин» объявил об уходе Романа Шаронова с поста тренера клуба

13:51, 16.12.2019 1
«Рубин» объявил об уходе Романа Шаронова с поста тренера клуба
Фото: rubin-kazan.ru

Тренерский штаб под руководством Романа Шаронова покидает «Рубин». Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

«ФК «Рубин» по взаимному согласию сторон прекращает сотрудничество с тренером Романом Шароновым и его тренерским штабом. ФК «Рубин» ценит вклад специалистов в развитие клуба, благодарит за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Роман Шаронов руководил казанским «Рубином» с лета 2019 года. Под его руководством команда провела 19 матчей в РПЛ и одну игру в Кубке России, в четырех из них одержав победу.

После 19-го тура «Рубин» с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

СпортФутбол Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:13
    Роме будет тяжело! работу не сможет найти! с такой репутацией!
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