«Рубин» объявил об уходе Романа Шаронова с поста тренера клуба

Тренерский штаб под руководством Романа Шаронова покидает «Рубин». Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

«ФК «Рубин» по взаимному согласию сторон прекращает сотрудничество с тренером Романом Шароновым и его тренерским штабом. ФК «Рубин» ценит вклад специалистов в развитие клуба, благодарит за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Роман Шаронов руководил казанским «Рубином» с лета 2019 года. Под его руководством команда провела 19 матчей в РПЛ и одну игру в Кубке России, в четырех из них одержав победу.

После 19-го тура «Рубин» с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.