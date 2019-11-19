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В 2020 году «Сибур» примет решение о строительстве газоперерабатывающего завода в Татарстане

06:42, 19.11.2019
В 2020 году «Сибур» примет решение о строительстве газоперерабатывающего завода в Татарстане
Фото: commons.wikimedia.org

«Сибур» совместно с «Газпромом» примет решение о строительстве газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Татарстане через год. Решение будет принято по итогам исследовательской стадии, сообщает РБК со ссылкой на председателя правления компании Дмитрия Конова.

«И по Казани, и по НГХК нужно пройти примерно год исследовательско-подготовительной стадии, чтобы принять то или иное решение — участвуем или нет, что именно входит в периметр каждого из этих проектов, роли сторон и так далее», — цитирует издание слова Конова.

Ранее стало известно, что о подписании соглашений о сотрудничестве на полях Петербургского международного газового форума. В числе партнерских проектов значились ГПЗ в Татарстане и НГХК в Ямало-Ненецком автономном округе.

Бизнес Татарстан
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