В 2020 году «Сибур» примет решение о строительстве газоперерабатывающего завода в Татарстане

«Сибур» совместно с «Газпромом» примет решение о строительстве газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Татарстане через год. Решение будет принято по итогам исследовательской стадии, сообщает РБК со ссылкой на председателя правления компании Дмитрия Конова.

«И по Казани, и по НГХК нужно пройти примерно год исследовательско-подготовительной стадии, чтобы принять то или иное решение — участвуем или нет, что именно входит в периметр каждого из этих проектов, роли сторон и так далее», — цитирует издание слова Конова.

Ранее стало известно, что о подписании соглашений о сотрудничестве на полях Петербургского международного газового форума. В числе партнерских проектов значились ГПЗ в Татарстане и НГХК в Ямало-Ненецком автономном округе.

