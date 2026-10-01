Красная рыба в России за год подорожала до 97%

Вылов лососевых пошел не по плану

Фото: Людмила Губаева

Оптовая цена нерки на Дальнем Востоке в период с 21 по 27 сентября 2026 года составила 1,1 тыс. рублей за килограмм, что на 36,1% больше по сравнению с прошлым годом. Кета подорожала на 73,9%, достигнув 800 рублей за килограмм. Наиболее доступная горбуша выросла в цене на 97%, до 650 рублей за килограмм, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на мониторинг ФГУП «Нацрыбресурс».

Рост оптовых цен на красную рыбу начался в конце июня, когда на Дальнем Востоке стартовала путина лососевых. По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) на 29 сентября, было выловлено 98,4 тыс. тонн лососевых. Ранее участники рынка ожидали, что объемы вылова будут более чем вдвое выше. Хотя формально путина продлится до конца ноября, на практике она уже завершилась, поскольку промысел в ключевых районах закрыт, как поясняет Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

На 29 сентября вылов кеты составил 34,2 тыс. тонн, что на 42,4% меньше по сравнению с предыдущим годом. Нерки было выловлено 18,8 тыс. тонн, что также на 56,1% ниже прошлогодних показателей. Падение вылова кижуча составило 62,3%, до 3,6 тыс. тонн, тогда как объем промысла горбуши достиг 41,6 тыс. тонн. Рынок уже летом осознал, что путина лососевых в этом году будет крайне неудачной, что связано с природными факторами, среди которых основным является повышение температуры воды.

Ранее в ВАРПЭ назвали справедливую стоимость красной икры.

Никита Егоров