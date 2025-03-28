Новости общества

09:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани трамваи №5а и №7 изменили маршрут из-за схода с рельсов на проспекте Победы

08:52, 28.03.2025
В Казани трамваи №5а и №7 изменили маршрут из-за схода с рельсов на проспекте Победы
Фото: Динар Фатыхов

Движение трамвайных маршрутов №5а и №7 временно осуществляется через улицу Глазунова в связи со сходом трамвая с рельсов на проспекте Победы, не доезжая до остановки «Минская». Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

  • Причины инцидента выясняются, на месте работают аварийные службы. Пассажирам рекомендуется планировать свой маршрут заранее.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru
Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также