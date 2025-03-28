В Казани трамваи №5а и №7 изменили маршрут из-за схода с рельсов на проспекте Победы
Движение трамвайных маршрутов №5а и №7 временно осуществляется через улицу Глазунова в связи со сходом трамвая с рельсов на проспекте Победы, не доезжая до остановки «Минская». Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».
- Причины инцидента выясняются, на месте работают аварийные службы. Пассажирам рекомендуется планировать свой маршрут заранее.
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