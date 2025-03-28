Второй раунд переговоров России и США состоится в Эр-Рияде в апреле
Источник, знакомый с процессом организации переговоров, сообщил ТАСС, что второй раунд российско-американских консультаций по урегулированию украинского конфликта может пройти в Эр-Рияде в середине апреля.
По словам источника, технические консультации между Россией и США продолжатся, хотя организационные вопросы, связанные с проведением следующего раунда переговоров, еще не обсуждались.
Первая встреча представителей России и США состоялась 24 марта в Эр-Рияде и была посвящена возобновлению черноморской зерновой инициативы. Напомним, что страны достигли соглашения о безопасном судоходстве в Черном море. Однако Украина отказалась от перемирия для военных кораблей. США также обязались содействовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.
При этом Россия подчеркнула, что договоренности вступят в силу после выполнения российской части зерновой сделки, включая снятие санкций с «Россельхозбанка» и российских производителей. В Госдуме рассчитывают, что «Россельхозбанк» сможет подключиться к международной системе SWIFT уже в апреле.
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