Второй раунд переговоров России и США состоится в Эр-Рияде в апреле

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Источник, знакомый с процессом организации переговоров, сообщил ТАСС, что второй раунд российско-американских консультаций по урегулированию украинского конфликта может пройти в Эр-Рияде в середине апреля.

По словам источника, технические консультации между Россией и США продолжатся, хотя организационные вопросы, связанные с проведением следующего раунда переговоров, еще не обсуждались.

Первая встреча представителей России и США состоялась 24 марта в Эр-Рияде и была посвящена возобновлению черноморской зерновой инициативы. Напомним, что страны достигли соглашения о безопасном судоходстве в Черном море. Однако Украина отказалась от перемирия для военных кораблей. США также обязались содействовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

Маргарита Головатенко / realnoevremya.ru

При этом Россия подчеркнула, что договоренности вступят в силу после выполнения российской части зерновой сделки, включая снятие санкций с «Россельхозбанка» и российских производителей. В Госдуме рассчитывают, что «Россельхозбанк» сможет подключиться к международной системе SWIFT уже в апреле.



Анастасия Фартыгина