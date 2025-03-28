В России победителей олимпиад освободят от сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Фото: Максим Платонов

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, который предлагает освободить победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) от обязательной государственной итоговой аттестации, то есть от ЕГЭ и ОГЭ. Сообщение об этом появилось в пресс-службе партии, а соавтором инициативы стал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

По словам Миронова, выдающиеся школьники, добившиеся успеха на олимпиаде, показывают глубокие знания и до уровня аналитического мышления.

— Победа на олимпиаде свидетельствует о высоком уровне подготовки и мотивации учащегося. Эти дети должны получать дополнительные преимущества, — подчеркнул политик в интервью РИА «Новости».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Согласно действующему законодательству, победители и призеры ВсОШ освобождаются только от экзамена по предмету, связанному с профилем олимпиады, но не от государственной итоговой аттестации в целом. Новый законопроект планирует изменить эту практику, предоставив награду для талантливых школьников, позволяя им сосредоточиться на углубленном изучении предметов.

Инициативу депутаты считают важным шагом в поддержке молодежи, и, по словам Миронова, это создаст условия для развития одаренных детей. Он подчеркивает, что такие школьники в будущем могут внести значимый вклад в науку, технику и экономику страны.

Напомним, что в Татарстане в этом учебном году общее количество участников ЕГЭ, включая выпускников прошлых лет, выросло почти по всем предметам. Исключением стали два иностранных языка: китайский (число заявившихся осталось прежним) и французский (его стали выбирать реже). Количество абитуриентов в вузах увеличится, подчеркнул министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.



Анастасия Фартыгина