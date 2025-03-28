Илон Маск призвал наказывать за ложные заявления о президенте США Дональде Трампе

Миллиардер Илон Маск высказал мнение, что необходимо привлекать к ответственности тех, кто распространяет ложные сведения о президенте США Дональде Трампе. В интервью Fox News он заявил, что такие действия наносят вред и должны быть наказаны.

Маск уточнил, что особенно опасны сравнения Трампа с историческими фигурами, такими как Адольф Гитлер и Бенито Муссолини. Он подчеркнул, что Трамп не несет ответственности за насилие и войны, а наоборот, стремится к их завершению.

— Президент никого не убил и не начал войн, — добавил он.

По словам Маска, ложные обвинения могут иметь серьезные последствия, включая угрозу безопасности самого Трампа. Он считает, что СМИ и другие источники информации должны быть более осторожными в своих высказываниях, чтобы избежать дезинформации и ее последствий.

Напомним, что 13 июля во время предвыборного выступления в штате Пенсильвания было совершено покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. Два человека, в том числе предполагаемый стрелок, были убиты. Еще двоих в тяжелом состоянии доставили в больницу. Президент США Джо Байден поручил Секретной службе обеспечить полную безопасность Трампа после покушения и призвал американцев «снизить градус» и «остыть». Подробнее — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина