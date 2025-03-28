Серебро подорожало до $35,2 за унцию впервые с 2012 года

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Цена серебра на нью-йоркской бирже Comex достигла $35,2 за унцию, что является самым высоким показателем с октября 2012 года. За день стоимость металла выросла более чем на 3,4%.

Ранее, в сентябре прошлого года, серебро стоило $32,71, что также было значительным ростом, но не достигало текущих уровней.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что апрельские фьючерсы золота достигли рекордной отметки в $3052,4 за унцию на Чикагской товарной бирже. Цена впервые в истории превысила уровень в $3050. Рост составил 0,38% по сравнению с предыдущими торгами.

Анастасия Фартыгина