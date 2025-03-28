Отдых в Татарстане на майские праздники подорожал на 43%

Фото: Динар Фатыхов

По данным турагрегаторов, цены на отдых в период майских праздников 2025 года значительно выросли по сравнению с прошлым годом. Особенно заметно подорожание отелей: в пяти самых популярных у туристов регионах, включая Татарстан, стоимость одной ночи увеличилась в среднем на 43%. Об этом сообщили в «Известиях».

Несмотря на рост цен, спрос на туры с заездом в начале мая вырос на 75,6%. Удобное сочетание выходных дней и укрепление рубля стимулируют продажи, которые по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличились на 50%.

Традиционно лидерами направлений являются Турция, Египет и ОАЭ. Однако растет интерес и к внутреннему туризму: россияне все чаще выбирают для путешествий Дагестан, Алтай, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, а также Санкт-Петербург, Москву, Сочи и Калининград.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Средний чек на большинство популярных направлений также увеличился. Например, поездка в Турцию обойдется в 176,2 тыс. рублей (рост на 13,7%), в Египет — в 231 тыс. рублей (рост на 12,3%), а в ОАЭ — в 208,9 тыс. рублей (рост на 2,2%). Исключением стал Таиланд, где средний чек снизился на 25,6% и составил 136,4 тыс. рублей. В среднем отдых в России стал дороже на 9,5% и стоит 91,2 тыс. рублей.

Представители туристической индустрии отмечают, что, несмотря на рост цен, бронирование туров на майские праздники идет активно, и наиболее востребованные направления, такие как Татарстан, Нижегородская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва, демонстрируют значительное увеличение стоимости проживания в отелях.

Напомним, что путешественники все чаще выбирают отдых на природе, особенно в праздничные дни. Интерес россиян к загородным домам вырос в три раза за год, а Казань вошла в пятерку самых популярных направлений для такого отдыха на майские праздники.



Анастасия Фартыгина