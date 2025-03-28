Казахстан планирует создать логистический хаб с помощью России и Китая

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Казахстан нацелен на открытие логистического хаба в Восточно-Казахстанской области, обсуждая это с Россией и Китаем. Причиной этому стало начало строительства аэропорта в районе города Зайсан. Министр транспорта Марат Карабаев заявил, что новый аэропорт откроет возможности для развития логистики в стране. Об этом сообщили в ТАСС.

Строительство аэропорта в селе Сатпай и реконструкция дороги Калбатау — Майкапшагай создадут базу для логистического хаба в Зайсане. Казахстан активно работает с партнерами из России и Китая, чтобы реализовать этот проект.

Реальное время / realnoevremya.ru

В планах также строительство речного порта в поселке Тугыл. На первом этапе грузоперевозки будут осуществляться автотранспортом до порта, а затем по реке в сторону России. Ожидается, что первоначальный объем грузов составит 2 миллиона тонн, с перспективой роста до 10 миллионов тонн.

Казахстанские власти обсуждают с Китаем строительство железнодорожного перехода, который свяжет порт Тугыл с железной дорогой. Это позволит создать мультимодальный логистический маршрут между Китаем, Казахстаном и Россией, дальше — к Северному морю.

Ожидается, что новый аэропорт в Зайсане будет оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2,2 тысячи метров и сможет принимать современные самолеты. Внутренние рейсы свяжут Зайсан с крупнейшими городами Казахстана, такими как Астана, Алматы и Усть-Каменогорск.



Анастасия Фартыгина