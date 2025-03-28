Госдума одобрила заочные суды для преступников за границей

Фото: Анастасия Фартыгина

Комитет Госдумы России рекомендовал палате парламента принять законопроект о проведении заочных судебных разбирательств для лиц, совершивших преступления против безопасности страны и находящихся за границей. Это решение было принято 28 марта и направлено на защиту суверенитета России, сообщили в ТАСС.

Три законопроекта, которые подали председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие депутаты, нацелены на противодействие иностранному вмешательству и обеспечение безопасности страны. Инициативу поддержали представители фракций «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и ЛДПР.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 247 Уголовно-процессуального кодекса России, касающуюся участия подсудимого в суде. Теперь заочные разбирательства смогут проводить не только по тяжким преступлениям, но и по другим случаям, когда обвиняемый уклоняется от явки в суд и находится за пределами России.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

По мнению авторов инициативы, это решение поможет привлечь к ответственности лиц, которые берут на себя ответственность за противозаконные действия против России, даже если они скрываются за границей.



Анастасия Фартыгина