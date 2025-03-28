Российские ПВО за ночь сбили 78 украинских беспилотников
В ночь на 28 марта российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 78 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать территорию России. Об этом сообщило Министерство обороны.
По данным ведомства, беспилотники были сбиты над семью регионами. Воронежская область стала наиболее пострадавшей, где было уничтожено 32 БПЛА. Также 19 беспилотников сбили над Саратовской областью, 17 — над Курской, шесть — над Белгородской, два — над Липецкой и по одному — над Ростовской и Тамбовской областями.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате налета пострадавших и разрушений нет. Однако в одном из районов произошел пожар из-за падения фрагментов беспилотника, который был быстро потушен. Аналогичную информацию предоставил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, подчеркнув, что в регионе также не было пострадавших и повреждений.
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