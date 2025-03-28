Сегодня в Татарстане облачная с прояснениями погода и до +13 градусов
Преимущественно без осадков
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-восточный, южный 5—10 м/с. Утром температура составит порядка +3 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +8 до +13 градусов, в Казани — от +11 до +13 градусов.
Напомним, в выходные в Татарстане обещают до +14 градусов. Жителей региона ожидает преимущественно сухая и комфортная погода.
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