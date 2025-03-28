В Татарстане выделят более 1,4 млрд рублей на ремонт дорог

Фото: Максим Платонов

ГКУ «Главтатдортранс» объявило о проведении масштабной программы по ремонту автомобильных дорог в Татарстане, общей стоимостью 1,44 млрд рублей. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.

Программа охватывает ключевые магистрали, соединяющие районы республики, и включает в себя комплекс работ по восстановлению дорожного покрытия, укреплению основания и улучшению инфраструктуры. Финансирование будет осуществляться как из бюджета республики, так и из федерального бюджета.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Самый крупный объем работ запланирован в Нижнекамске, где на ремонт двух дорог — улицы Лесной и улицы Студенческой — будет направлено полмиллиарда рублей.

Средства также будут направлены на ремонт трассы Сорочьи Горы — Шали (250 млн рублей), автомобильной дороги Аксубаево — Федоровка (156 млн рублей) и обхода города Мамадыша (151 млн рублей).

Помимо этого, запланирован ремонт еще нескольких объектов, включая автодороги Елабуга — Лекарево — Большие Армалы, Лубяна — Бажениха и М7 «Волга» — Бизяки.

Завершение всех работ планируется в период с августа по ноябрь 2025 года.

Напомним, что в Татарстане в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется капремонт более 21 км автодорог в Казанской агломерации. Работы начнутся в 2025 году и охватят 17 объектов.



Анастасия Фартыгина