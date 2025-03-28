Жительница Татарстана, считавшаяся погибшей в Хургаде, оказалась жива

Генконсул России подтвердил, что жительница Татарстана, которая ранее считалась погибшей в Хургаде, на самом деле жива. Инцидент произошел, когда батискаф во время посадки начал тонуть и быстро ушел под воду. Причины происшествия все еще выясняются.

Сейчас ведется работа по репатриации тел других пострадавших, процессом занимаются страховые компании. В больницах Хургады остаются 8 человек, их состояние стабильное и не вызывает беспокойства.

Ранее Shot сообщил, врачу из Татарстана Кристине Валиуллиной удалось выжить в результате крушения батискафа в Хургаде. Изначально власти Египта ошибочно включили ее в список погибших, перепутав имена.

Напомним, что прогулочный батискаф «Синдбад», принадлежащий одноименной гостинице, потерпел аварию около побережья египетской Хургады. На борту находилось 45 туристов из России, в том числе несовершеннолетние, и члены экипажа. Все россияне — туристы компании «Библио-Глобус».



Анастасия Фартыгина