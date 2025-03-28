За 30 лет Госсовет Татарстана принял свыше 2,5 тысячи законов

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30 лет назад в Татарстане начал свою работу демократически избранный парламент. В 1995 году 130 депутатов Верховного совета республики 12 созыва впервые были избраны на альтернативной основе. Первым председателем стал Василий Лихачев. Об этом сообщил спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в своем выступлении.

За три десятилетия работы парламента было принято более 2500 законов, из которых около трети являются базовыми.

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что особую роль в развитии парламентаризма сыграл первый президент республики Минтимер Шаймиев. Его вклад в становление и развитие парламента остается значимым и по сей день.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Анастасия Фартыгина