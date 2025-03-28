МВД России предупредило о рассылке фейковых соцвыплат в «Телеграм»

Фото: Мария Зверева

МВД России предупредило о новой волне мошенничества в «Телеграм», где злоумышленники рассылают фальшивые сообщения о соцвыплатах. Ведомство сообщило, что мошенники предлагают подать заявление на выплату в 14 тыс. рублей, якобы предназначенную для поддержки граждан в условиях инфляции.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В сообщениях мошенников указано, что заявления нужно подавать на поддельной странице «Госуслуг» до 31 марта 2025 года. Однако МВД подчеркивает, что это фишинг, и ссылки ведут на сайты, рекламирующие мошеннические проекты, такие как нелегальные казино и инвестиционные схемы.

В связи с этим МВД призывает граждан, особенно пожилых людей, проверять информацию только на официальных сайтах государственных органов.

— Другие источники могут содержать ложные или искаженные данные, — добавили в ведомстве.

Анастасия Фартыгина