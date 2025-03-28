В Казани закрыли фастфуд EVOS из-за вспышки кишечной инфекции

Фото: Татьяна Демина

Работа фастфуд-кафе EVOS в Казани приостановлена судом на 30 суток после регистрации случая кишечной инфекции у посетителя и выявления многочисленных нарушений санитарного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Татарстану.

Проведенное санитарно-эпидемиологическое расследование выявило ряд серьезных нарушений:

отсутствие поточности технологических процессов;

недостаточное количество оборудования;

отсутствие туалета для персонала;

неудовлетворительное санитарное состояние помещений;

отсутствие производственного контроля.

Кроме того, в пробах готовых блюд обнаружена кишечная палочка, а в полуфабрикате из курицы — сальмонелла.

На индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность кафе, составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности.

Суд принял решение о приостановлении работы заведения на 30 суток. Окончательный диагноз у пострадавшего пока не установлен.



Накануне также в Казани суд приостановил деятельность суши-бара Yokoso после того, как два клиента обратились за медицинской помощью после употребления блюд из этого заведения. Роспотребнадзор провел расследование и выявил серьезные нарушения санитарного законодательства.



Анастасия Фартыгина