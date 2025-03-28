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В Казани закрыли фастфуд EVOS из-за вспышки кишечной инфекции

09:41, 28.03.2025
В Казани закрыли фастфуд EVOS из-за вспышки кишечной инфекции
Фото: Татьяна Демина

Работа фастфуд-кафе EVOS в Казани приостановлена судом на 30 суток после регистрации случая кишечной инфекции у посетителя и выявления многочисленных нарушений санитарного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Татарстану.

Проведенное санитарно-эпидемиологическое расследование выявило ряд серьезных нарушений:

  • отсутствие поточности технологических процессов;
  • недостаточное количество оборудования;
  • отсутствие туалета для персонала;
  • неудовлетворительное санитарное состояние помещений;
  • отсутствие производственного контроля.
предоставлено Управлением Роспотребнадзора по РТ
  • Кроме того, в пробах готовых блюд обнаружена кишечная палочка, а в полуфабрикате из курицы — сальмонелла.

На индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность кафе, составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности.

  • Суд принял решение о приостановлении работы заведения на 30 суток. Окончательный диагноз у пострадавшего пока не установлен.

Накануне также в Казани суд приостановил деятельность суши-бара Yokoso после того, как два клиента обратились за медицинской помощью после употребления блюд из этого заведения. Роспотребнадзор провел расследование и выявил серьезные нарушения санитарного законодательства.

Анастасия Фартыгина

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