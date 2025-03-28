Российские военные освободили населенный пункт Гоголевка в Курской области
Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Гоголевка в Курской области.
— Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гоголевка, говорится в сводке министерства.
Накануне военные силы России освободили населенный пункт Мирное в ДНР.
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