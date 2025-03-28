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Российские военные освободили населенный пункт Гоголевка в Курской области

12:41, 28.03.2025
Российские военные освободили населенный пункт Гоголевка в Курской области
Фото: Динар Фатыхов

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Гоголевка в Курской области.

— Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гоголевка, говорится в сводке министерства.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Накануне военные силы России освободили населенный пункт Мирное в ДНР.

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