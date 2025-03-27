SuperJob: «Уровень уверенности на собеседованиях зависит от возраста и дохода респондентов»

Фото: Динар Фатыхов

По данным опроса сервиса SuperJob, жители Казани с высоким уровнем дохода демонстрируют наибольшую уверенность при прохождении собеседований. Средняя оценка уверенности казанцев составила 3,7 балла из 5.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Исследование показало, что 30% опрошенных оценили свою уверенность на максимальные 5 баллов, 37% — на 4 балла, а 16% — на 3,2 балла. Мужчины и женщины продемонстрировали одинаковый уровень уверенности — 3,9 балла в среднем.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уровень уверенности возрастает с увеличением возраста респондентов: среди молодежи до 34 лет показатель составляет 3,6 балла, тогда как у горожан старше 45 лет — 4,3 балла. Наиболее уверенно чувствуют себя граждане с доходом от 100 тысяч рублей (4,3 балла), причем 36% из них оценили свою уверенность на максимальные 5 баллов.

Напомним, что Татарстан занял десятую строчку в рейтинге регионов России с самыми высокими зарплатными предложениями.



Матвей Гавриков