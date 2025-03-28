Евросоюз готовит 17-й пакет санкций против России

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Евросоюз начал работу над 17-м пакетом санкций против России, сообщает портал EUObserver. Однако процесс находится на ранней стадии, и окончательные предложения могут быть озвучены только в начале лета.

По словам дипломатов, работа над новыми ограничениями ведется, но сроки их введения могут измениться из-за активизации усилий по мирному урегулированию конфликта в Украине. Один из источников уточнил, что необходимо следить за развитием переговоров между Россией и Украиной, прежде чем принимать окончательные решения.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, ЕС может столкнуться с трудностями в согласовании нового пакета санкций из-за возможного вето со стороны Венгрии. Будапешт также может затруднить продление действующих экономических санкций, которые были продлены на полгода в конце января.

Накануне Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев выразил благодарность властям Венгрии за их последовательную политическую позицию в отношении защиты олимпийских ценностей.

Напомним, что в 16-м пакете ограничений предусмотрен запрет на импорт первичного алюминия, а также ограничения для 13 банков и 73 судов, которые считаются частью российского теневого флота. Под санкции попадут 35 российских компаний и 48 физических лиц, которые, по мнению Брюсселя, причастны к военным действиям на Украине.



Анастасия Фартыгина