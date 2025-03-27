Защита Валиевой подала новый запрос на пересмотр решения о дисквалификации

Фото: Руслан Ишмухаметов

Адвокаты российской фигуристки Камилы Валиевой подали очередную апелляцию для обжалования решения о ее дисквалификации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

По словам адвокатов, доклад профессора Сожи подтверждает процессуальное мошенничество, которое стало основанием для запроса о пересмотре дела.

Эксперимент Сожи показал, что следы раскрошенной таблетки с триметазидином могут вызвать положительный допинг-тест. Эти данные согласуются с утверждениями защиты Валиевой, однако WADA не приняло их во внимание.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что, несмотря на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, российская фигуристка Камила Валиева остается единственной представительницей России, входящей в регистрируемый пул (RTP) Международного союза конькобежцев (ISU).



Матвей Гавриков