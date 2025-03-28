В Татарстане начался сезон клещей: пострадали 6 человек

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В Татарстане начался сезон клещевых инфекций. По данным Роспотребнадзора, уже зарегистрировано 6 случаев укусов клещей. Пострадавшие жители Казани, Зеленодольска, Камского Устья и Заинского района обратились за помощью после посещения лесов и дачных участков.

Реальное время / realnoevremya.ru

Замруководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина сообщила, что первые укусы произошли сразу после завершения сезона острых респираторных инфекций. Два случая укусов произошли у жителей Казани, которые отправились в Лаишевский и Пестречинский районы. Также два случая были зафиксированы в Зеленодольском районе и по одному — в Камском Устье и Заинском районе.

Специалисты призывают жителей быть осторожными на природе и проверять себя на наличие клещей после прогулок в лесу. В апреле начнется обработка открытых территорий против клещей и грызунов. Дезинсекция против грызунов стартует уже на следующей неделе в местах, которые успели высохнуть, а борьба с клещами начнется позже, в зависимости от погоды.



Напомним, что в 2025 году в Татарстане планируется иммунизировать против клещевого вирусного энцефалита 15 173 человека (вакцинация — 6 465, ревакцинация — 8 708). Для определенных категорий граждан вакцинация проводится бесплатно в медорганизациях.



Анастасия Фартыгина