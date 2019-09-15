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Общество

Правительство Татарстана продлило госпрограмму сохранения национальной идентичности татарского народа

16:38, 15.09.2019 6
Правительство Татарстана продлило госпрограмму сохранения национальной идентичности татарского народа
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Правительство Татарстана продлило действие госпрограммы «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014—2021 годы)» до 2022 года.

Согласно постановлению, в 2022 году на реализацию программы направят 27,4 млн рублей. В целом затраты с 2014 по 2022 года составят 299 млн рублей.

За счет программы власти РТ хотят увеличить долю татар, проживающих в России, а также увеличит долю книг для татарских учебных заведений.

Ранее Кабмин Татарстана продлил программу инновационной экономики до 2024 года.

Общество Татарстан
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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 15 сен
    Деньги на ветер, как будто более важных проблем нет, чем "бумажная" идентичность
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  • Анонимно 15 сен
    "власти РТ хотят увеличить долю татар, проживающих в России"
    --
    На размножение что ли деньги будут давать? Как будут чистокровных татар выявлять, кому дать денег, кому нет? Как нацисты в свое время идеальных арийцев вычисляли?
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  • Анонимно 16 сен
    Когда за счёт бюджета РТ будет госпрограмма "Сохранение национальной идентичности русского народа"? За счёт такой программы власти РТ планируют увеличить долю Русских, проживающих в России, а также уселичить долю книг для русских учебных заведений? Или в т.н. татарстане всё только для татар?
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    Анонимно 16 сен
    В РФ и так все только для русских и делается
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    Анонимно 16 сен
    Посмотрите на весь РФ, посмотрите наРТ или РЧ или РД и другие нерусские регионы, тотально все понашпинговано все для русского и проживая в любом регионе, ваш язык не сгинет пока живет такой режим, вам мало? Что еще нужно для идентичности вашего народа неугомонный орк?
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  • Анонимно 16 сен
    Для татар это необходимая мера и вообще для россиян и для русских такие меры необходимы.Все для развития ячейки общества а иначе закон эволюции нас поглотит другая нация.







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