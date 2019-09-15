Правительство Татарстана продлило госпрограмму сохранения национальной идентичности татарского народа
Правительство Татарстана продлило действие госпрограммы «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014—2021 годы)» до 2022 года.
Согласно постановлению, в 2022 году на реализацию программы направят 27,4 млн рублей. В целом затраты с 2014 по 2022 года составят 299 млн рублей.
За счет программы власти РТ хотят увеличить долю татар, проживающих в России, а также увеличит долю книг для татарских учебных заведений.
Ранее Кабмин Татарстана продлил программу инновационной экономики до 2024 года.Общество Татарстан
комментарии
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На размножение что ли деньги будут давать? Как будут чистокровных татар выявлять, кому дать денег, кому нет? Как нацисты в свое время идеальных арийцев вычисляли?