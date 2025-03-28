В Казани привлечен к ответственности водитель, катавший пассажиров на капоте автомобиля

Фото: Динар Фатыхов

В Казани сотрудники ГИБДД наказали 23-летнего водителя, который возил пассажиров на капоте своего автомобиля «Лада Приора» на площади Тысячелетия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Водителя удалось быстро установить и задержать на одной из улиц города. В разговоре с инспекторами молодой человек признал свою вину.

Автомобиль был помещен на штрафстоянку, а на водителя составили несколько протоколов за различные нарушения правил дорожного движения. В частности, он поплатился за управление автомобилем с неисправной тормозной системой, опасное вождение и перевозку пассажиров вне кабины.



Анастасия Фартыгина