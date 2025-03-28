Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков примет участие в миссии «Ракеты Победы»

Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков вошел в экипаж миссии «Ракета Победы», ее пуск осуществится с космодрома Байконур. Запуск, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоится 8 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

В настоящее время завершены последние приготовления к запуску. На корпус ракеты уже нанесена официальная символика, сообщает госкорпорация «Роскосмос» в своем телеграм-канале.

Экипаж, помимо Рыжикова, включает российского космонавта Алексея Зубрицкого и астронавта NASA Джонатана Кима. Они отправят новый пилотируемый корабль «Союз МС-27» на орбиту.

По данным корпорации, космонавты проведут 9 месяцев в космосе.

Анастасия Фартыгина