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Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков примет участие в миссии «Ракеты Победы»

10:38, 28.03.2025
Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков примет участие в миссии «Ракеты Победы»
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков вошел в экипаж миссии «Ракета Победы», ее пуск осуществится с космодрома Байконур. Запуск, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоится 8 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

скриншот из видео Роскосмоса

В настоящее время завершены последние приготовления к запуску. На корпус ракеты уже нанесена официальная символика, сообщает госкорпорация «Роскосмос» в своем телеграм-канале.

Экипаж, помимо Рыжикова, включает российского космонавта Алексея Зубрицкого и астронавта NASA Джонатана Кима. Они отправят новый пилотируемый корабль «Союз МС-27» на орбиту.

  • По данным корпорации, космонавты проведут 9 месяцев в космосе.
скриншот из видео Роскосмоса
Анастасия Фартыгина

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