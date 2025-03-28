Лавров 1 апреля встретится с главой МИД Китая для обсуждения ситуации на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 апреля проведет переговоры с главой МИД Китая Ван И в Москве. Основное внимание будет уделено вопросам урегулирования конфликта на Украине, а также другим важным международным темам. Об этом сообщили в ТАСС.

Встреча пройдет в рамках официального визита Ван И в Россию, который состоится с 31 марта по 2 апреля. В ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки и перспективы двусторонних отношений между Россией и Китаем.

Лавров и Ван И также рассмотрят возможности для дальнейшего сотрудничества на высоком уровне. Это важная встреча, так как обе страны стремятся укрепить свои связи и обсудить совместные действия в условиях текущих международных вызовов.

Анастасия Фартыгина