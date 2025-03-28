В Казани пройдет Кубок России по веломотокроссу

Фото: Максим Платонов

С 18 по 21 апреля в Казани состоится второй этап Кубка России по веломотокроссу (ВМХ) на площадке «Парк фристайл». Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Это событие привлечет внимание как профессиональных спортсменов, так и молодежи, так как в эти же дни пройдут всероссийские соревнования для юниоров и юниорок в возрасте 17–18 лет, а также для юношей и девушек 13–14 и 15–16 лет.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Организатором соревнований выступает Министерство спорта Татарстана, которое выделит более 3,2 млн рублей на проведение мероприятий. Это позволит обеспечить высокий уровень организации и комфортные условия для участников.

Напомним, что Минспорт Татарстана также проводит электронный аукцион на оказание услуг по подготовке и проведению чемпионата и первенства России по сумо. Начальная цена контракта составляет 4,67 млн рублей.



Анастасия Фартыгина