В Иннополисе стартовал новый сезон кикшеринга с самокатами

Фото: Максим Платонов

С 28 марта в Иннополисе начался новый сезон кикшеринга. Жители и гости города могут использовать кикшеринг, чтобы удобно передвигаться по улицам. Об этом сообщил представитель Whoosh Денис Балакирев.

— Несмотря на небольшой размер города, кикшеринг играет важную роль в жизни Иннополиса, часто оказываясь наиболее удобным способом перемещения для жителей и гостей наукограда, — сообщил Балакирев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что в Татарстане предложили не выделять земельные участки для стоянок электросамокатов (СИМ). С такой инициативой выступил глава МВД республики Дамир Сатретдинов.

Анастасия Фартыгина