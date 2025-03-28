В Иннополисе стартовал новый сезон кикшеринга с самокатами
С 28 марта в Иннополисе начался новый сезон кикшеринга. Жители и гости города могут использовать кикшеринг, чтобы удобно передвигаться по улицам. Об этом сообщил представитель Whoosh Денис Балакирев.
— Несмотря на небольшой размер города, кикшеринг играет важную роль в жизни Иннополиса, часто оказываясь наиболее удобным способом перемещения для жителей и гостей наукограда, — сообщил Балакирев.
Напомним, что в Татарстане предложили не выделять земельные участки для стоянок электросамокатов (СИМ). С такой инициативой выступил глава МВД республики Дамир Сатретдинов.
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