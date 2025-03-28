Король Великобритании наградил писателя Стивена Фрая рыцарским титулом

Стивен Фрай получил рыцарский титул за заслуги в области психического здоровья, защиты окружающей среды и благотворительности

Стивен Фрай получил рыцарский титул за заслуги в области психического здоровья, защиты окружающей среды и благотворительности. Церемония прошла в Виндзорском замке.

Фрай с 2011 года возглавляет благотворительную организацию, которая занимается вопросами психического здоровья. С 2009 года он занимает пост вице-президента международного фонда по охране природы. На церемонии Стивен Фрай пошутил, что титул герцога помог бы ему еще активнее продвигать важные инициативы. Он поблагодарил короля Великобритании за награду и отметил, что рад признанию своей работы в сфере благотворительности и борьбы со стигматизацией психических заболеваний.

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Екатерина Петрова