Президент России принял участие в спуске атомной подводной лодки «Пермь»

Фото: Михаил Захаров

На воду спустили многоцелевую атомную подводную лодку «Пермь», в церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Эта подводка относится к проекту «Ясень-М» и станет первым носителем гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом сообщили в ТАСС.

«Пермь» была заложена 26 июля 2016 года и теперь готовится к морским испытаниям. После их завершения подводная лодка войдет в состав одного из флотов, что значительно усилит военно-морские силы России. На данный момент в Тихоокеанском и Северном флотах уже находятся пять подводных лодок этого проекта.

Также накануне «Атомфлот» пополнился новым атомным ледоколом «Якутия». Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в кулуарах Международного арктического форума.



Анастасия Фартыгина