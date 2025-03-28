Украина отказалась от перемирия в Черном море для военных кораблей

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Украина не собирается соблюдать соглашение о прекращении огня в Черном море, касающееся военных кораблей. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передали в РИА «Новости».

Он подчеркнул, что маневры российских кораблей за пределами восточной части Черного моря будут рассматриваться как угроза безопасности Украины, и в таком случае Киев будет действовать в рамках «самозащиты».

Тихий уточнил, что перемирие не распространяется на боевые корабли, что подчеркивает напряженность в регионе. Это заявление стало ответом на недавние действия российских военных судов, которые, по мнению Украины, могут угрожать ее безопасности.

Реальное время / realnoevremya.ru

На фоне этих событий, Кремль опубликовал заявление о встрече российской и американской экспертных групп, где обсуждались меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. Однако, как стало известно, соглашение вступит в силу только после выполнения ряда условий, включая снятие санкций с «Россельхозбанка».

Ранее в Эр-Рияде Россия и США договорились, что страны продолжат реализацию Черноморской инициативы, включая безопасное судоходство, при условии неиспользования коммерческих судов в военных целях.

Анастасия Фартыгина