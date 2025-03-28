На трассе Казань — Оренбург возведут 6 надземных пешеходных переходов

В рамках реконструкции участка трассы Р-239 Казань — Оренбург ведется строительство шести надземных пешеходных переходов вблизи населенных пунктов и развязок. Об этом сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

Переходы будут расположены возле населенных пунктов:

Большие Кабаны;

Тургай;

Зимняя горка;

Каипы;

Егорьево;

Державино;

у развязки на Лаишево.

Длина переходов составит от 91,45 до 98,35 метра, ширина прохожей части — 2,25 метра.

В настоящее время специалисты занимаются забивкой свай под опоры пролетных строений, лестничных сходов и лифтовых шахт.

Для удобства и безопасности пешеходов переходы будут оборудованы перильным ограждением, освещением, пешеходными дорожками, лифтами для маломобильных граждан и тактильно-рельефными указателями для слабовидящих. Реконструкция трассы позволит повысить ее категорию и разгрузить село Сокуры.

Напомним, что в Татарстане в рамках реконструкции участков км 1061 — км 1155 и км 1161 — км 1166 на трассе М-7 построили семь путепроводов протяженностью от 46 до 81 метра. Участки являются частью маршрута Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень.



Анастасия Фартыгина