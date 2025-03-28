В Казани на проспекте Ямашева ограничат движение до октября 2025 года
В Казани с 2 апреля до 31 октября 2025 года на проспекте Ямашева будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
- Это связано с проведением ремонтных работ и установкой временного ограждения.
Ограничения коснутся участка в районе здания №1 на проспекте. Водителей просят заранее планировать свои маршруты и учитывать изменения в движении.
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