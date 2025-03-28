В Татарстане резко снизилось число заболевших корью благодаря масштабной вакцинации
В Татарстане в этом году значительно снизилось количество случаев кори. С начала 2025 года зарегистрировано всего четыре случая, в то время как в прошлом году их было около 150. Об этом сообщила замруководителя Роспотребнадзора по республики Любовь Авдонина.
По словам Авдониной, такая динамика стала возможна благодаря массовой вакцинации, проведенной в прошлом году. Ситуация с корью сейчас спокойная, и все заболевшие в этом году — взрослые, которые не сделали прививки.
Авдонина подчеркнула важность вакцинации. Каждый человек должен получить две прививки для формирования иммунитета к коре. Если у вас нет сведений о прививках или есть только одна вакцинация, обязательно пройдите повторное прививание.
Напомним, что в Татарстане начался сезон клещевых инфекций. По данным Роспотребнадзора, уже зарегистрировано 6 случаев укусов клещей. Пострадавшие жители Казани, Зеленодольска, Камского Устья и Заинского района обратились за помощью после посещения лесов и дачных участков.
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