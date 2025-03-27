Путин подчеркнул важность развития Арктики для комфортной жизни людей

Президент России Владимир Путин на Международном арктическом форуме заявил о необходимости последовательного улучшения городской среды и повышения качества жизни в населенных пунктах Крайнего Севера. По его словам, важно создавать условия для интересной и хорошо оплачиваемой работы, а также развивать современные системы образования и здравоохранения, чтобы жизнь в Арктике стала комфортной и привлекательной.

Глава государства также отметил вклад госкомпании ДОМ.РФ в подготовку стратегических документов для развития Арктической зоны. ДОМ.РФ первой начала разрабатывать мастер-планы и стратегии пространственного развития городов и агломераций страны. Этот опыт востребован на федеральном уровне.

По поручению президента России компания разработала мастер-планы для Мурманской, Кировско-Апатитской, Тикси-Найбинской и Нарьян-Марской агломераций.

Концепция компактного городского пространства, предложенная для Тикси-Найбы, станет примером для реновации арктических городов. При этом разработки основываются на принципах сохранения экосистемы, культуры и традиций коренных народов.

Напомним, что президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике и готова к совместной работе со всеми государствами, которые ответственно подходят к вопросам развития региона.



Матвей Гавриков