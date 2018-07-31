ОАО Камско-Волжское акционерное общество резинотехники КВАРТ

Общая информация

ПАО «Камско-Волжское акционерное общество резинотехники „КВАРТ“ — крупный производитель резинотехнической продукции для всех отраслей экономики.

Казанский завод резиновых технических изделий основан в 1941 году по постановлению Совета народных комиссаров СССР на базе Московского, Ленинградского и Ярославского заводов РТИ. Именно тогда было развернуто производство резиновых технических изделий для удовлетворения потребностей военного времени. 27 января 1942 года была выпущена первая партия продукции.

На сегодняшний день предприятие располагает мощностями для производства большой номенклатуры РТИ высокого качества (свыше 7000 наименований),, которая охватывает весь спектр национальной экономики: нефтедобыча и нефтепереработка, автомобилестроение, железная дорога, сельскохозяйственное машиностроение, аграрный комплекс, бытовая техника. Основной сферой деятельности завода является производство изделий для нефтедобывающей промышленности, рукавных, формовых, латексных, сталярных, железобетонных и профильных изделий.



ПАО „КВАРТ“ является единственным отечественным изготовителем радиозондовых и шаропилотных оболочек, рукавов для глубокого бурения, тормозных для железнодорожного транспорта, коррозионностойких для добычи нефти.

Налажено производство клеев, столярных изделий, оборудования для производства резинотехнических изделий, настилов для трамвайных и железнодорожных путей.

Поставки продукции завода осуществляются в 32 страны мира.

Генеральный директор – Галимов Рафаэль Равильевич

Председатель совета директоров – Хайретдинов Муслим Гатиятович

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