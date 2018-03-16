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АО Вакууммаш

Промышленность, Машиностроение
АО Вакууммаш Фото: www.vacma.ru

Общая информация

Акционерное общество «Вакууммаш» является крупнейшим предприятием по выпуску вакуумного оборудования в Российской Федерации и странах СНГ. Завод был основан в 1943 году.«Вакууммаш» разрабатывает и изготавливает серийные изделия, и единичные образцы специального, а также уникальное вакуумное оборудование для различных отраслей промышленности, научных исследований, медицины.

Руководитель — Капустин Евгений Николаевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Тульская, 58
  • Телефон: (843) 278-35-27
  • Email: kazan@vacma.ru
  • Сайт: www.vacma.ru

Дата последнего обновления: 16.03.2018

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